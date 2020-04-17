İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni yalan: Gamze Pala'nın katili 9 yıl sonra aramızda olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldüren kişinin, "Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak" iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya; kanunda hiçbir değişlik olmadığını belirterek, “İnfaz Kanunu’na göre 30 yıl hapis yatacak. Size sürekli yalan bilgi veren hukukçuyu kovun” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Akşener, 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan infaz yasası hakkında konuştu, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldüren kişi için, "Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak" iddiasında bulundu.



ÖZKAYA: SİZE SÜREKLİ YALAN BİLGİ VEREN HUKUKÇUYU KOVUN

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya; Meral Akşener'in söz konusu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı söyledi. Özkaya; "Sayın Meral Akşener söylediğiniz yanlış. Rahmetli Gamze Pala cinayeti, canavarca hisle işlendiği için katil Türk Ceza Kanunu'nun 82 maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak. İnfaz Kanunu'nun 107/2 maddesine göre 30 yıl hapis yatacak. Kanunda hiçbir değişiklik olmadı. Size sürekli yalan bilgi veren hukukçuyu kovun" ifadelerini kullandı.





AKŞENER; İYİ PARTİ'NİN KANUN TEKLİFİNE AÇIK DESTEK VERMESİNE RAĞMEN PROVOKASYONA KALKIŞMIŞTI

Meral Akşener, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gerçeğe aykırı açıklamada bulunduğu tespit edilmişti.



Meral Akşener, 4 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.



Akşener, paylaşımında söz konusu gerçek dışı iddialarını anlatan video da paylaştı.





TUTANAKLAR, MERAL AKŞENER'İN İDDİALARINI YAYINLIYOR

Tutanaklar; Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığını açıkça gösteriyor.



Tutanaklarda yasanın görüşülmesine katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi ve yasanın çıkmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili ve üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.



Adalet Komisyonu tutanaklarında; Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya'ya; yasasının geçmesinin ardından AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve komisyon üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.





EREL: "ALİ BEY, GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM, ŞİMDİ AYDINLANDIK"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, görüşmeler sırasında Ali Özkaya'ya şöyle teşekkür etti:

"Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) ama şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı."





EREL: "BEN, BU YASANIN MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM."

İYİ Partili Ayhan Erel; teklifin yasalaşmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'a da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Teşekkürler Sayın Başkanım. Uzun süren bir çalışma sonrasında infaz yasası olarak bilinen, kamuoyunca da af ve yargı paketi olarak adlandırılan paketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta Komisyon üyeleri olmak üzere bugün bu toplantıda bizleri aydınlatan çok değerli hocalarımıza, daire başkanımıza, genel müdürümüze, infaz savcısına ve diğer bürokratlara ben teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun beklentilerine cevap verir. Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

KENAN KIRAN / SABAH