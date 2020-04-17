İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni yalan: Gamze Pala'nın katili 9 yıl sonra aramızda olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldüren kişinin, "Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak" iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya; kanunda hiçbir değişlik olmadığını belirterek, “İnfaz Kanunu’na göre 30 yıl hapis yatacak. Size sürekli yalan bilgi veren hukukçuyu kovun” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Akşener, 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan infaz yasası hakkında konuştu, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldüren kişi için, "Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak" iddiasında bulundu.
ÖZKAYA: SİZE SÜREKLİ YALAN BİLGİ VEREN HUKUKÇUYU KOVUN
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya; Meral Akşener'in söz konusu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı söyledi. Özkaya; "Sayın Meral Akşener söylediğiniz yanlış. Rahmetli Gamze Pala cinayeti, canavarca hisle işlendiği için katil Türk Ceza Kanunu'nun 82 maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak. İnfaz Kanunu'nun 107/2 maddesine göre 30 yıl hapis yatacak. Kanunda hiçbir değişiklik olmadı. Size sürekli yalan bilgi veren hukukçuyu kovun" ifadelerini kullandı.
AKŞENER; İYİ PARTİ'NİN KANUN TEKLİFİNE AÇIK DESTEK VERMESİNE RAĞMEN PROVOKASYONA KALKIŞMIŞTI
Meral Akşener, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gerçeğe aykırı açıklamada bulunduğu tespit edilmişti.
Meral Akşener, 4 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "AK Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın! Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok" iddiasında bulundu.
Akşener, paylaşımında söz konusu gerçek dışı iddialarını anlatan video da paylaştı.
TUTANAKLAR, MERAL AKŞENER'İN İDDİALARINI YAYINLIYOR
Tutanaklar; Meral Akşener'in, infaz düzenlemesinin kadına şiddet ve çocuk istismarı yapanların faydalanacağına ilişkin iddialarının gerçek olmadığını açıkça gösteriyor.
Tutanaklarda yasanın görüşülmesine katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi ve yasanın çıkmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili ve üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.
Adalet Komisyonu tutanaklarında; Ayhan Erel'in, yasanın görüşülmesi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya'ya; yasasının geçmesinin ardından AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve komisyon üyelerine teşekkür ettiği açıkça görülüyor.
EREL: "ALİ BEY, GÖNLÜMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORUM, ŞİMDİ AYDINLANDIK"
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, görüşmeler sırasında Ali Özkaya'ya şöyle teşekkür etti:
"Ben gönlümden geçeni söylüyorum Ali Bey (Ali Özkaya) ama şimdi aydınlandık, teşekkür ediyorum yani o konuda yiğidin hakkını da yiğide verdik ama en başta bu maddeye baktığımızda, kafamızda çelişkiler vardı."
EREL: "BEN, BU YASANIN MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM."
İYİ Partili Ayhan Erel; teklifin yasalaşmasının ardından Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'a da teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Teşekkürler Sayın Başkanım. Uzun süren bir çalışma sonrasında infaz yasası olarak bilinen, kamuoyunca da af ve yargı paketi olarak adlandırılan paketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta Komisyon üyeleri olmak üzere bugün bu toplantıda bizleri aydınlatan çok değerli hocalarımıza, daire başkanımıza, genel müdürümüze, infaz savcısına ve diğer bürokratlara ben teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun beklentilerine cevap verir. Ben, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
- İstanbul Valisi'nden "sokağa çıkma yasağı" açıklaması
- Sokağa çıkma yasağı öncesi hücum ettiler
- Geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi
- Son dakika: TSK'dan Kandil’e büyük operasyon
- Başkan Erdoğan'dan, Turgut Özal mesajı!
- Ticaret Bakanı Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili flaş açıklama
- Rusya-Libya ve Wagner üçgeninde dikkat çeken detay
- Fahrettin Koca kimdir?
- Telefonla koronavirüs teşhisi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler