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Son dakika: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika haberine göre, Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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