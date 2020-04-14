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Son dakika: İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili uzmanlardan açıklama!

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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İSTANBUL DEPREMİNDEKİ KORKUTAN SESLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

'da dün akşam 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlardan bu sesle ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. , deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, ''‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' dedi.

'un sahilleri açıklarında saat 02:56'da 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem esnasında bir uğultu duyuldu, İstanbullular endişelendi. Uzmanlar bu 'uğultuyu' yorumladı.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeofizik Mühendisliği): 'Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul'a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok.'

İstanbul'da korkutan deprem! Video İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! VİDEO

Prof. Dr. Şerif Barış(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): 'Bu depremin İstanbul'u veya Marmara'yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. 'Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur'

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