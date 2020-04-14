Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi

Son dakika haberi... İstanbul'da bu gece bir sarsıntı meydana geldi. İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen depremin ardından, depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? İşte 14 Nisan 2020 tarihli Türkiye'deki son depremler listesi...

Son dakika... İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da saat 02.56 civarında bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafında yapılan açıklamada, depremin İstanbul'un Karadeniz açıklarında gerçekleştiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından depremin merkez üssü merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 14 Nisan Türkiye'deki son depremler listesi...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karadeniz açıklarında gerçekleşen deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadğı öğrenildi.

Saat 02.56'da gerçekleşen deprem yerin 16.9 kilometre altında meydana geldi.

İşte depremin merkez üssü;

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.04.14 09:14:35 40.1717 26.2132 5.0 -.- 2.8 -.- BEHRAMLI-ECEABAT (CANAKKALE)

2020.04.14 08:09:59 38.4227 39.2678 9.9 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 08:02:11 39.1088 27.7937 8.9 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 07:54:14 38.5137 39.2860 14.8 -.- 1.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.04.14 06:17:55 34.5812 23.8957 13.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.04.14 04:38:35 39.6120 39.7298 9.4 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(ERZINCAN)

2020.04.14 04:18:44 40.6600 35.3173 16.6 -.- 1.8 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM)

2020.04.14 03:50:46 39.5343 28.8098 6.7 -.- 1.9 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2020.04.14 02:56:38 41.5710 28.7822 16.9 -.- 4.1 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)

2020.04.14 02:55:43 38.4320 38.9758 16.5 -.- 1.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 01:56:52 38.3890 38.8748 25.6 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.04.14 00:26:37 39.1053 27.8002 11.7 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 00:26:15 38.3172 39.0535 9.5 -.- 1.8 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)