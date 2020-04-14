Son dakika: YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti müjdesi
Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Saraç, "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak." dedi.
YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.
Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere "ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek.
Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Başkan Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı
- Tahliyeler ne zaman başlayacak?
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama!
- Kriminal inceleme aracı "Kıraç"lar polisin hizmetinde
- Virüs aşısı Eylül'de hazır olabilir mi?
- CHP'den şaka gibi önerge!
- Askerlik 9 ay mı oldu?
- "Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
- Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi
- 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?