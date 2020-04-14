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Son dakika: YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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YÖK BAŞKANI AÇIKLADI! ALES ŞARTI ARTIK ARANMAYACAK

Son dakika haberine göre Başkanı Saraç, "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ’e girme şartı artık aranmayacak." dedi.

tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen 'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.

Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere "ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek.

Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.

Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik SON DAKİKA: YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ 'HAYIRLI OLSUN' DEYİP DUYURDU: KARARI ÜNİVERSİTELERİMİZE BİLDİRDİK
Son dakika: YÖK duyurdu: Seviye tespit sınavları ertelendi SON DAKİKA: YÖK DUYURDU: SEVİYE TESPİT SINAVLARI ERTELENDİ

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