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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! ''Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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, koronavirüsle mücadele ile ilgili bir video paylaştı. paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #'' ifadelerini kullandı.

paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #'' ifadelerini kullandı.

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