Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! ''Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz'' ifadelerini kullandı.
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Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/bC6hmiLvA1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020
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