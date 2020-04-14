Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kovid-19'la mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımları açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. pic.twitter.com/lCd0LUPODn