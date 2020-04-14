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Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kovid-19'la mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımları açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ALTUN'DAN KOVİD-19'LA MÜCADELE PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu. Altun, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bu ay hizmete açılacağını duyururken, "İstanbul’a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." dedi.

İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.


Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.


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