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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOCUKLARA MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı geldi. Bakan Koca, Twittter'dan yaptığı paylaşımda, ''Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamından sokağa çıkmayan çocuklara Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

Koca yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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