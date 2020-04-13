Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı geldi. Bakan Koca, Twittter'dan yaptığı paylaşımda, ''Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamından sokağa çıkmayan çocuklara Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.
Koca yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.
Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum. pic.twitter.com/zpZlFLNyzc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020
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