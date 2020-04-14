İngiltere birçok koronavirüs vakasını ölüme terk edecek
Koronavirüs nedeniyle İngiltere'deki ölü sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi. İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni karar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İngiltere'de artık hastalarına puan verilecek ve sadece 8 puanın altında olanlar tedavi edilecek.
İngiltere'de yaşlılar için yeni bir tedavi yöntemi ele alındı. Tedavide yeni bir yöntem deneyecek olan İngiltere, yoğun bakıma alma kriterlerini hastanın durumuna göre değerlendirecek.
HASTANIN TOPLAM PUANINA GÖRE KARAR VERİLECEK
Dailymail'de yer alan habere göre, yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olan yaşlılara puan verilecek. Hastaların yaş ve sahip oldukları hastalıklara göre puan verecek olan İngiltere, 8 puanı geçen hastaları tedavi etmeyecek.
Eğer hastanın toplam puanı 7 ise tedavi edilecek. Bu sisteme göre 8 puandan fazla alan hastalara sadece "bakım hizmeti verilecek."
ÖLÜ SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 10 bin 612'den 11 bin 329'a çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 342 artarak 88 bin 621 oldu.
Son 24 saatte 10 bin 745 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 367 bin 667'ye yükseldi.
Perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının uzatılması bekleniyor. Hükümetin, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alması gerekecek.
Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın çalışmadığı ve işe ancak doktorların tavsiyesiyle döneceği belirtildi.
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