CHP, infaz düzenlemesine karşı çıktı ve düzenlemeyi AYM’ye taşıyacağını açıkladı
İnfaz düzenlemesi dün gece TBMM'den geçti. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye CHP karşı çıktı. CHP'nin düzenlemeyi son dönemde verdiği skandal kararlarla tepki çeken AYM'ye götüreceği açıklandı. Anayasa Mahkemesi, son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı.
İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi.
CHP AYM'YE TAŞIYACAK
Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.
ASILSIZ İDDİA
TBMM'de basın toplantısı yapan Özkoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu" iddiasında bulundu.
DÜN KABUL EDİLDİ
İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.
AYM SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI
Son dönemde imza attığı skandal kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi, son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı. FETÖ ve PKK'nın kara propagandasına sahip çıkan AYM'nin kararı büyük tepki çekmişti.
AYM daha önce de "barış bildirisi" olarak bilinen ancak bazı akademisyenlerin terör örgütü PKK'ya destek olmak amacıyla yayınladıkları bildiriye de sahip çıkmıştı. Kamuoyunun büyük bölümü "AYM bu kararla terör destekçilerini akladı" demişti.
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