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CHP, infaz düzenlemesine karşı çıktı ve düzenlemeyi AYM’ye taşıyacağını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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CHP BUNA DA KARŞI ÇIKTI!

İnfaz düzenlemesi dün gece 'den geçti. ve 'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye  karşı çıktı. CHP'nin düzenlemeyi son dönemde verdiği skandal kararlarla tepki çeken 'ye götüreceği açıklandı. , son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı.

İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden () geçti. ve 'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, 'hayır' dedi.

CHP AYM'YE TAŞIYACAK

Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı 'ne taşımaya karar verdi. Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.

Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu? SON DAKİKA: AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR? 70 MADDELİK İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ NELER? MAHKUMLAR TAHLİYE OLDU MU?

ASILSIZ İDDİA

TBMM'de basın toplantısı yapan Özkoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu" iddiasında bulundu.

DÜN KABUL EDİLDİ

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.

Ceza İnfaz Düzenlemesi TBMM'de kabul edildi CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

AYM SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI

Son dönemde imza attığı skandal kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi, son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı. ve 'nın kara propagandasına sahip çıkan 'nin kararı büyük tepki çekmişti.

AYM daha önce de "barış bildirisi" olarak bilinen ancak bazı akademisyenlerin terör örgütü PKK'ya destek olmak amacıyla yayınladıkları bildiriye de sahip çıkmıştı. Kamuoyunun büyük bölümü "AYM bu kararla terör destekçilerini akladı" demişti.

AYM AK Parti'ye yönelik skandal ifadelere 'düşünce özgürlüğü' dedi! AYM AK PARTİ'YE YÖNELİK SKANDAL İFADELERE 'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİ!
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