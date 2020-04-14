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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamı ile video konferansla görüştü

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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, toplantıda koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve çalışmaların değerlendirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, toplantıyla ilgili hesabından yaptığı paylaşımda, "39 İlçe Kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. # Pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. #'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

39 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. , toplantıda koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve çalışmaların değerlendirildiğini açıkladı.


Vali Yerlikaya, toplantıyla ilgili hesabından yaptığı paylaşımda, "39 İlçe Kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. #COVID19 Pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. #İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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