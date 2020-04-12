İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağında kesilen ceza miktarını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı kapsamında 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış olduğunu açıkladı ve toplamda 7.799.589 TL para cezasının kesildiğini bildirdi.
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2020
📌Emniyet teşkilatımız tarafından
25 adli,
3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.
📌Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal🏠
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