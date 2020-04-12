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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağında kesilen ceza miktarını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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İSTANBUL VALİSİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KESİLEN CEZA MİKTARINI AÇIKLADI

, sokağa çıkma yasağı kapsamında 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış olduğunu açıkladı ve  toplamda 7.799.589 TL para cezasının kesildiğini bildirdi.

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