İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağında kesilen ceza miktarını açıkladı

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında;



📌Emniyet teşkilatımız tarafından

25 adli,

3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.



📌Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal🏠