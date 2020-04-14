Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş "infaz kanunu" açıklaması

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır." dedi. Öte taraftan AK Parti ve MHP'nin gayretiyle teklife dönüşen ve genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor." diyen Erdoğan, "Bu kanun, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Erdoğan'ın mesajları şöyle;



"BİZİM MEDENİYETİMİZDE BİR ADALET MEDENİYETİDİR"

Ülkemizi bu dört alanda ve bunların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdik. Milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizde bir adalet medeniyetidir.

Yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama yürütme ve yargının kendi içinde bağımsız çalışma ilkesi bulunuyor.

Türkiye en büyük reformlarını 18 yılda gerçekleştirmiştir. Her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yepyeni bir Türkiye'yi beraber inşa ettik.

"YARGI REFORMU STRATEJİMİZDE SÖZ VERDİĞİMİZ HUSUSLARDAN BİRİYDİ"

Dün gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesi de yargı reformu stratejimizde söz verdiğimiz hususlardan biriydi.

Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir.

Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar, hem suçlular açısından çok daha adil hale getirmeyi amaçladık.







"RESMİ GAZETE'DE YAYINLATMAK SURETİYLE YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

AK Parti ve MHP'nin gayretiyle teklife dönüşen ve genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

Bu kanun, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız.

Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Islah önlemlerine ağırlık verilerek, aynı kişilerin yeniden suç işlenmesine engel olunması hedeflenmiştir.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında, çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi bütün bu gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir.



"İNFAZ SÜRESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE..."

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık.

Önümüzdeki yasama döneminde Meclis'teki ilk işlerimizden biri bu olacaktır.

Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, vicdanların yaralanmasının önüne geçilmek için getirilmiştir.

İyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır.

İnfaz süresinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir.

Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını umuyorum.

Tutuklu ve hükümlülerin salgın tedbirlerinden korunması hususunda tüm tedbirlerinin alındığını belirtmek istiyorum.

Bu insanların salgın hastalığa yakalanmamak için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor.