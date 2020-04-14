Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere müjdeyi verdi! Uzaktan eğitime katılanlar...
2023 Eğitim Vizyonunun, 'öğretmen ve öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi' ve 'teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirme' hedefleri doğrultusunda önemli bir adım hayata geçiyor. Lise kademesindeki öğrencilerin yapay zekadan, dijital güvenliğe, bilişim teknolojileri alanında pek çok uluslararası sertifika alabilmeleri için yürütülen çalışma tamamlandı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte öğrencilerin evde geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte uzaktan eğitimin büyük önem kazandığına dikkat çeken Selçuk, Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Başlatılan uzaktan eğitim uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Sertifika programları, çocukların 21. yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek" dedi.
Selçuk, şunları kaydetti: "2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi iş birliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik."
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin açılacak uluslararası sertifikalı programlarına, Bakanlık tarafından paylaşılacak linkler üzerinden online olarak başvuracağını aktardı.
YAPAY ZEKADAN, DİJİTAL GÜVENLİĞE BİLİŞİM ALANLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM BAŞLIYOR
Öğrencilerin alabileceği uluslararası sertifikalı programlar şöyle:
1- Python Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı ile Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri sonucunda eğitici sertifikası alan öğretmenler tarafından verilecek eğitim ile öğrencilerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.
2- Google Dijital Atölye: Google iş birliğiyle yürütülen programla lise öğrencilerinin Google Dijital Atölye'de yer alan uluslararası sertifikalı dijital pazarlama/girişimcilik eğitimi başta olmak üzere dijital güvenlik, kodlama ve makine öğrenimine yönelik eğitim programları ile dijital becerilerinin artırılması amaçlanıyor.
3- Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds: Apple iş birliğiyle yürütülen programla 8 yaş üstü çocukların bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor. Bu eğitim ile çocukların kod yazma, algoritma üretebilme ve farklı problemleri çözebilme becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.
4- Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir: Apple iş birliğiyle yürütülen programla öğrencilerin çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.
Öğreten ve öğrencinin hızına göre ayarlanan aktivitelerin yer aldığı proje kılavuzlarını içeren "Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir" eğitim programında matematik, okuryazarlık ve edebiyat, tarih ve sosyal bilimler, bilim ve kodlamadan oluşan beş öğretim programı alanındaki projelerin nasıl uygulanabileceğine dair etkinliklere yer verildi.
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