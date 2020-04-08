08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

"Dünyada maske savaşları yaşanırken, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor." diyen Ali Yerlikaya, " pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Covid-19 ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza maske ve kolonya paketlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı.

Sanayii ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığımız süratle öncü oldu. Paketlerimiz hazırlandı.

Dünyada maske savaşları yaşanırken, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLADI! KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI BAŞLADI

E-devlet ve PTT'ler aracılığıyla başvuran herkese maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Bugün yaptığımız çalışmada pilot bölge olarak seçildi.

Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

Tüm sektör temsilcilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmaya başladı. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu.

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Dağıtıma başlandı! İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURDU! DAĞITIMA BAŞLANDI!

Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına, ücretsiz olarak kapasitelerinin önemli bir kısmını bu hayır işlerine ayıran Evyap, Eyüp Sabri Tuncer, Pereja, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'e, maske teminindeki katkıları için, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LCW ve Çalık Holding'e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen, Amazon Türkiye'ye, belki de en zoru, bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan İstanbul polisimize ve jandarmamıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar varolsunlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir ��ekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA