İstanbul Valisi Yerlikaya: "Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından vatandaşlara teslim edilen ekmeklerle ilgili, "İstanbul’un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor." açıklamasında bulundu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçradı. Coronavirüs salgınına karşı Türkiye bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmek ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
"VATANDAŞLARIMIZIN EKMEĞİNİ EVLERİNE GÖTÜRÜYOR"
Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor."
İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2020
Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor.#Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini
evlerine götürüyor. 🥖🥖🥖#EvindeKalİstanbul pic.twitter.com/Qm6NHoKAvC
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