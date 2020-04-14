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Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
Son dakika haberi... AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmelerin ardından 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesinin içeriği merak ediliyor. Yeni infaz düzenlemesi ile birlikte, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları artacak, hamilelerin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek. Peki, af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu? İşte yeni infaz düzenlemesi maddeleri...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 09:35
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