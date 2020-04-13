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Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili ilk açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN İSTİFASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Başkan , sonrası açıklamalarda bulundu. 'nun istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'nın ardından açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağı ile bazı yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Sokağa çıkma yasağının sadece 2 günlük olmasının belirtilmesine rağmen kargaşa yarattı. İçişleri Bakanımızın hassasiyetini anlıyorum ancak görevine devam etmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama! Başkan Erdoğan istifasını kabul etmemişti SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA! BAŞKAN ERDOĞAN İSTİFASINI KABUL ETMEMİŞTİ

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