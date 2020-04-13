Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağı ile bazı yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Sokağa çıkma yasağının sadece 2 günlük olmasının belirtilmesine rağmen kargaşa yarattı. İçişleri Bakanımızın hassasiyetini anlıyorum ancak görevine devam etmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.