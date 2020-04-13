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Bingöl'de 15 günlük bebek koronavirüsü yenerek taburcu oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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15 GÜNLÜK BEBEK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'de dünyaya gelen bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Minik bebek 15 günlük tedavinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu. Hastane personeli 15 günlük bebeği alkışlarla uğurladı.

'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

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ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

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