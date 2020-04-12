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Dışişleri Bakanlığı, Çin'den "Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı"na izahat istedi

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Giriş Tarihi: 12.04.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇİN'DEN ERMENİSTAN'A GÖNDERDİĞİ KOLİLERDEKİ AĞRI DAĞI ATFINA İZAHAT İSTEDİ

Sözcüsü Hami Aksoy, ’nin ’a gönderdiği yardım paketlerinin üzerinde yazan ‘ Dağı’ ifadeleri ile ilgili Çin yönetiminden izahat istendiğini bildirdi.

Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin COVID-19 Salgını ile Mücadele bağlamında 'a gönderdiği yardım paketlerinde Dağı'na atıfta bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy açıklamasında, söz konusu haberler üzerine 11 Nisan günü 'daki Çin Ankara Büyükelçisi ve Pekin'de de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak izahat istendiğini belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda 'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

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