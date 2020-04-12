Dışişleri Bakanlığı, Çin'den "Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı"na izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinin üzerinde yazan ‘Ağrı Dağı’ ifadeleri ile ilgili Çin yönetiminden izahat istendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin COVID-19 Salgını ile Mücadele bağlamında Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy açıklamasında, söz konusu haberler üzerine 11 Nisan günü Ankara'daki Çin Ankara Büyükelçisi ve Pekin'de de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak izahat istendiğini belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.