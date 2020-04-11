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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele vurgusu

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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BAKAN KOCA'DAN MÜCADELE VURGUSU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele vurgusu yaptı. , ''’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele vurgusu yaptı. , '''tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.'' dedi.

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