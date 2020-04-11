Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele vurgusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele vurgusu yaptı. Bakan Koca, ''31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele vurgusu yaptı. Bakan Koca, ''31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.'' dedi.
31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020
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