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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'deki koronavirüs kaynaklı son vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre son 24 saatte 33.170 test yapıldı ve 5.138 kişiye Kovid-19 tanısı koyuldu. Son 24 saatte 95 vatandaşımız hayatını kaybederken hayatını kaybeden kişi sayısı 1.101 oldu.

'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tablaya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.

CAN KAYBI 1101'E YÜKSELDİ
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167 oldu. Can kaybı ise 1101'e yükseldi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca 11 Nisan Cumartesi günü koronavirüs vaka sayıları açıklandı |Video SAĞLIK BAKANI KOCA 11 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI |VİDEO

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