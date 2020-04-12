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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! ''İlk kez azaldı''
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.
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