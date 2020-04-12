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Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler | Son depremler (AFAD Kandilli son depremler)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA VE KARADENİZ'DE DEPREMLER

Türkiye-İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 'ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

KARADENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan, Van'da meydana gelen depremin ardından 05.31'de de Karadeniz'de 'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.

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