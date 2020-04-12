Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: Malavili Blair ve Fatih Portakal
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, FOX'un skandal söylemleri ile her defasında ortaya çıkan algı moderatörü Fatih Portakal'ı ve öte yandan da aynı çizgiden şaşmayan Sözcü gazetesini çok sert sözlerle eleştirdi. Övür, "Bir gazete veya bir televizyon kanalı varlığını "yalan haber" ve iftira üzerine kurmuşsa ne yapacağız? Suçüstü yakalasanız bile adam bir kılıfını bulup işin içinden çıkıyor." dedi. Mahmut Övür, "Fatih Portakal, Şehir Hastaneleri'ni kötülüyor, Merkezi hükümet-Yerel hükümet ayrımı ve halkı "mevduatlarınıza el konabilir" diyerek kışkırtıyor ya da en son ölüm sayılarını bile çarpıtıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşesine taşıdığı "Malavili Blair ve Fatih Portakal" başlıklı o yazısı:
Fikir özgürlüğüyle, algı operasyonlarını veya kasıtlı haberi nasıl ayıracağız? Bir gazete veya bir televizyon kanalı varlığını "yalan haber" ve iftira üzerine kurmuşsa ne yapacağız? Suçüstü yakalasanız bile adam bir kılıfını bulup işin içinden çıkıyor.
Böyle kirli ve kışkırtıcı bir medya aklıyla karşı karşıyayız. Bu işin öncülüğünü de Fox TV ve Sözcü gazetesi yapıyor.
Ama kimse ülkesine kötülük yapmada Fox TV yöneticilerinin eline su dökemez.
Onlar öyle bir köle ruhuyla hizmet ediyorlar ki eminim sahipleri bile bu kadarını beklemiyor.
"ALGI MÜTEAHHİTLİĞİ..."
O konuda Amerikan Portakalı Fatih'in hakkını da teslim etmek gerekiyor. Yalanda sınır tanımıyor. Şehir Hastaneleri'ni kötülüyor, Merkezi hükümet-Yerel hükümet ayrımı ve halkı "mevduatlarınıza el konabilir" diyerek kışkırtıyor ya da en son ölüm sayılarını bile çarpıtıyor. Şimdi buraya bir nokta koyup bunu yaptıran zihniyetin arka planına bakalım. Alev Alatlı, yapılan bu hizmeti, kibarca "algı müteahhitliği" olarak niteliyor.
Korona günlerinde elimden düşürmediğim "Fesüphanallah" kitabında, bire bir bugünkü medya aktörlerini anımsatan ilginç bir kişilik üzerinde duruyor.
"MALAVİLİ BLAİR
Daily Telegraph gazetesinin 1973 Malavi doğumlu Dış Haberler Şefi, David Blair'dir bu. Alatlı, Blair'in 2015 yılında Beştepe Külliyesi'ne New York Times'la aynı kelimelerle saldırması üzerinde duruyor ve o saldırıdaki şu tespiti ele alıyor:
"Velakin, 'Banyolar ipek duvar kağıtlarıyla kaplı ve yapının bütününü ağaçlandırılmış park çevreliyor. Cumhurbaşkanının yeni evine yer açmak için yüzlerce ağaç kesildi' diye sürdürdüğünde işin rengi değişiyor. Pillalamarri ekolünden algı müteahhidi olduğunu seziyorsunuz. Ne var ki sezmek yetmiyor, yavrum, kimdir, kimin nesidir diye araştıracaksınız.
İnternet sağ olsun. Oxford çıkışlı Anglikan-Katolik olduğunu anında öğreniyorsunuz."
Dahası var; Blair aynı zamanda 1993'te Birleşik Krallık Muhafazakâr Parti'nin gençlik kolu "Conservative Future Derneği"nin şubesi olan "Oxford Üniversitesi Muhafazakar Cemiyeti"nin başkanı.
Conservative Future da İngiliz düzeninin yapı taşlarından biri.
İşte Malavi doğumlu David Blair bu yapının bir aparatı. Malavi Afrika'nın İngiliz sömürgesi olan fakir bir ülke. Her gün 250 kişi AIDS'ten ölüyor. Kişi başı milli gelir 253 dolar. Ülke fakir ama başta altın olmak üzere dünyanın en yüksek kalite bakır, grafit, uranyum ve elmas yataklarına sahip.. Onları kim çıkartıyor dersiniz? Avustralyalı Medya patronu Rupert Murdoch'un şirketi. Yani bizdeki Fox'un ve dünyadaki onlarca televizyonun sahibi.
İşte Malavili Blair'le Türkiyeli Fatih Portakal'ın patronu bu. İkisi de aynı küresel gücün devşirmeleri ve hizmetkarları.
Son sözü Alatlı'ya bırakalım;
"Siz siz olun, büyük resmi görmeye çalışın. Küfredecek, lanet okuyacak kadar canınızı sıkan olayları, üşenmeyin araştırın, didikleyin. Görün ki, David Blair gibi bir adam, Daily Telegraph, New York Times ya da Wall Street gibi bir gazetenin bir şeyi olmasının ötesinde o iş için "yapılandırılmış' bir kişiliktir." Bahse konu Blair'e mesela, bir de bu pencereden bakarsanız, fütursuz küstahlığının kök nedenlerine inme imkanınız artacaktır. Özellikle de bugünlerde Türkiye'ye yerli yersiz saldıranlar kimin nesidirler, ne yerler, ne içerler bakın ki basmakalıp sapmasından korunabilesiniz."
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