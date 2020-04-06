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Son dakika: Başkan Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, FATİH PORTAKAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, sunucu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Başkan Erdoğan, sunucu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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