Bilim Kurulu üyelerinden vatandaşlara flaş uyarı: Cuma akşamı sokağa çıkan herkes...

Koronavirüs ile mücadele için kurulan ve içinde önemli isimlerin yer aldığı Bilim kurulu üyeleri sokağa çıkma yasağı açıklandıktan sonra marketlere akın eden vatandaşlarla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün karantinaya alması gerektiğini vurgulayan bilim kurulu üyeleri bu adımın salgınla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu üyelerinin günlerdir dile getirdiği sosyal mesafe kuralı, koronavirüsün yayılmasını engellemek için konulan sokağa çıkma yasağı öncesinde alt üst oldu. Bakkallara, benzin istasyonlarına, manavlara doluşan vatandaşlar hiçbir kural tanımadı. Bilim Kurulu üyeleri, o gece sokağa çıkarak birbirleriyle yakın temasta bulunanlara şu uyarılarda bulundu...