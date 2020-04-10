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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı 1384 liradan, 1457 liraya çıktı. Bu ay ilk olarak 4 il için ödemeler yapıldı. Peki, evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:14
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Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bakım muhtaç, yaşlı, engelli e hasta kişilere bakan vatandaşlar için verilen evde bakım aylığı 4 ilde yatırıldı. Bu gelişmelerin ardından bakım aylıklarının hangi illere, ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalar başladı. Bakım aylığı her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan illerin listesi belli oldu mu? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

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Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (10 NİSAN

Evde bakım maaşları 4 il için yatırıldı. Bakım aylığı yatan iller şu şekilde:

Hatay
Tokat
Aksaray
Antalya

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Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Diğer illerin Nisan ayı evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.