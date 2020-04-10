Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama

10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı 1384 liradan, 1457 liraya çıktı. Bu ay ilk olarak 4 il için ödemeler yapıldı. Peki, evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama...