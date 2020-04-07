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Haberler Galeri e Devlet: Ücretsiz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

e Devlet: Ücretsiz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

Ücretsiz maske talebi için başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşların ücretsiz maske talebinde bulunabilmesi için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olması gerekiyor. 5 adet cerrahi maske PTT Kargo aracılığıyla evlere dağıtılacak. Peki, e Devlet giriş ile ücretsiz maske talebi başvuru nasıl yapılır.? PTT bedava maske nasıl alınır? İşte adım adım başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:20
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

e Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılır? E-Devlet sayfası üzerindeki formu dolduran 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada bir paket maske (5 adet) teslim edileck. Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılacak. Maske talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Sizler için adım adım ücretsiz maske başvurularını derledik. İşte e Devlet ücretsiz maske başvuru detayları...

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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra arama butonuna "Ücretsiz Maske Talebi" yazın. Karşınıza çıkan sayfada, ister bireysel sipariş verebilir, isterseniz aileniz için de sipariş verebilirsiniz.

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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

T.C. Kimlik numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi girin. Sayfanın aşağısında yer alan iletişim bilgileri ve adres bilgilerini de girdikten sonra maske siparişi ver butonuna tıklayın. Aile bireyleriniz için sipariş vermek istiyorsanız sayfada yer alan "Aile Bireyi Ekle" butonuna tıklayarak aynı bilgileri aileniz için de girin.

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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

BAŞVURU SAYFASI DEĞİŞTİ

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru

HER HAFTA BİR PAKET

Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor.

MASKELER NASIL ALINACAK?

Başvurular tamamlandıktan sonra ücretsiz maskeler, PTT Kargo ile evlere teslim edilecek.