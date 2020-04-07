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e Devlet: Ücretsiz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
Ücretsiz maske talebi için başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşların ücretsiz maske talebinde bulunabilmesi için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olması gerekiyor. 5 adet cerrahi maske PTT Kargo aracılığıyla evlere dağıtılacak. Peki, e Devlet giriş ile ücretsiz maske talebi başvuru nasıl yapılır.? PTT bedava maske nasıl alınır? İşte adım adım başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:11Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:20
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru
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e Devlet: Ücretisz maske talebi başvuru ekranı! PTT bedava maske nasıl alınır? İşte, adım adım başvuru