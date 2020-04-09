1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. İlk faz ödemelerinin ardından Bakan Selçuk 2,3 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılacağını duyurdu. Üçüncü faz ödemelerinin ise talep bazlı olacağı, başvuru alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...