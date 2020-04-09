09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? Başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından müjdeli haber duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde 1000 TL sosyal yardımın birinci faz ödemeleri tamamlandı. 2,3 milyon haneye 1000'er lira ulaştırmayı hedeflediklerini duyuran Bakan Selçuk, üçüncü faz ödemelerinin talep bazlı olacağını duyurdu. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:56
  • 1
  • 16
2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. İlk faz ödemelerinin ardından Bakan Selçuk 2,3 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılacağını duyurdu. Üçüncü faz ödemelerinin ise talep bazlı olacağı, başvuru alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

  • 2
  • 16
2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Üçüncü faz ödemeleri talep bazlı olacka, başvuru alacağız" dedi.

  • 3
  • 16
2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

KİMLER FAYDALANACAK?

Bakan Selçuk; "3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." dedi.

  • 4
  • 16
2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üçüncü faz ödemeleri için başvuru takvimi henüz belli olmadı. Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını belirtti. Başvuru tarihi belli olduktan sonra ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • 5
  • 16
2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

4.4 MİLYON AİLEYE ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." ifadelerini kullandı.