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2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? Başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından müjdeli haber duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde 1000 TL sosyal yardımın birinci faz ödemeleri tamamlandı. 2,3 milyon haneye 1000'er lira ulaştırmayı hedeflediklerini duyuran Bakan Selçuk, üçüncü faz ödemelerinin talep bazlı olacağını duyurdu. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:49Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:56