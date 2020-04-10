Son dakika: Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor. Öte yandan, toplantının öncesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile video konferans gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Lütfen beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Toplam sağlık personeli 1 milyon 61 bin 65. Sağlık personeli ordumuza güvenin. Türkiye'nin sağlık altyapısına güvenin.

2 bin 423 hastamız iyileşerek taburcu oldu.

"EN AVANTAJLI ÜLKEYİZ"

Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözler de olsun istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu an itibarıyla 1 milyon 61 bin 635'dir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin.