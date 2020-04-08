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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından koronavirüs genelgesi! Maske ve eldivenler...

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAKANLIKTAN GENELGE! MASKE VE ELDİVENLER...

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Bakan Kurum, "Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yayımlanan genelge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

"Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek.

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek"

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