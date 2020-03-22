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Son dakika: Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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HAZİNE TAŞINMAZLARINDAN KİRA ALINMAYACAK

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

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