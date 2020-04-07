Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Bakan Kurum açıkladı: O süre ertelendi

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm sürelerinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.