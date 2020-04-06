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MSB açıkladı: Dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı ertelendi

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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, koronavirüs tedbirleri kapsamında dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

'ndan alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımının ertelendiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"İLERİ TARİHE ERTELENDİ"

" () 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Corona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü SON DAKİKA: MSB DUYURDU: AVAŞİN-BASYAN VE HAKURK BÖLGELERİNDE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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