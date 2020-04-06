Mahsun Kırmızıgül, 'terör örgütü DHKP-C sempatizanı Helin Bölek'i andı! Tepki yağdı
Mahsun Kırmızıgül’den sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşım geldi. Mahsun Kırmızıgül, terör örgütü DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Kırmızıgül’ün paylaşımına binlerce vatandaştan çok sert tepki geldi.
Terör örgütü sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan Mahsun Kırmızıgül skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
TERÖR SEMPATİZANLARI DESTEK VERDİ
Kırmızıgül'ün paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi. PKK ve DHKP-C sempatizanlarının paylaşımlarına destek veren terör sempatizanları Kırmızıgül'e destek verirken, yüzlerce vatandaş çok sert sözlerle tepki gösterdi.
MEHMET SELİM KİRAZ HATIRLATMASI
Mahsun Kırmızıgül'ün skandal paylaşımına gelen yorumlar arasında görevi başında DHKP-C'li militanlarca şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlatan ifadeler de yer aldı. Kırmızıgül'e,"Savcı Kiraz öldürüldüğünde de üzüldün mü?" sözleri ile gelen tepki dikkat çekti.
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