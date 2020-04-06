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Mahsun Kırmızıgül, 'terör örgütü DHKP-C sempatizanı Helin Bölek'i andı! Tepki yağdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!

’den sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşım geldi. Mahsun Kırmızıgül, terör örgütü DHKP-C sempatizanı  üyesi Helin Bölek ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Kırmızıgül’ün paylaşımına binlerce vatandaştan çok sert tepki geldi.

Terör örgütü sempatizanı üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

TERÖR SEMPATİZANLARI DESTEK VERDİ

Kırmızıgül'ün paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi. ve DHKP-C sempatizanlarının paylaşımlarına destek veren terör sempatizanları Kırmızıgül'e destek verirken, yüzlerce vatandaş çok sert sözlerle tepki gösterdi.

MEHMET SELİM KİRAZ HATIRLATMASI

Mahsun Kırmızıgül'ün skandal paylaşımına gelen yorumlar arasında görevi başında DHKP-C'li militanlarca şehit edilen 'ı hatırlatan ifadeler de yer aldı. Kırmızıgül'e," öldürüldüğünde de üzüldün mü?" sözleri ile gelen tepki dikkat çekti.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yardımcısı Hüseyin Aksu’dan skandal paylaşım CHP’Lİ EKREM İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISI HÜSEYİN AKSU’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

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SEYYAH SEYYAH

Koronadan tehlikelisin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.04.2020 15:47
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