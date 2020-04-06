İYİ Partililerden skandal "corona virüs" paylaşımı!
İYİ Parti Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta; "Ülkemde bütün bu yaşananlardan sonra hala akepeye oy verecek varsa tez zamanda koronadan gebersin" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez de, Mehmet Kılıç’ın söz konusu paylaşımını beğendi.
İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ve İYİ Parti Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıç, büyük bir skandala imza attı. Mehmet Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta; "Ülkemde bütün bu yaşananlardan sonra hala akepeye oy verecek varsa tez zamanda koronadan gebersin" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez de, Mehmet Kılıç'ın söz konusu paylaşımını beğendi.
YILDIRIM: BU PAYLAŞIMIN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ"
AK Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, söz konusu paylaşımın hesabını hukuk önünde soracaklarını belirterek, "Başkanlık koltuğu sorumluluk gerektirir. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Partili vatandaşlarımızdan özür dilemeye ve devamında istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
YILDIRIM: BU ZAT'IN AKIL SAĞLIĞI NOKTASINDA DESTEK ALMASI GEREKTİĞİ AŞİKAR"
Namık Yıldırım, şunları söyledi:
"Ülke olarak çok zor günler geçirmekteyiz. Yakın tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu zor günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Devletimiz salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber etmiştir. Almış olduğumuz tedbirler ve milletimizin desteği ile birlikte covid-19 adı verilen bu virüsü en kısa sürede bertaraf edeceğiz. AK Parti Söke İlçe Teşkilatı olarak bu zorlu süreçte devletimizin sonuna kadar yanında ve emrindeyiz."
"Bizler birlik ve beraberliğin önemini her platformda dile getirir iken İyi Parti Söke ilçe yöneticisi olan bir ''zat'' ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı üzüntüyle öğrendik. Geçmiş paylaşımlarını da incelediğimiz bu zat'ın akıl sağlığı noktasında destek alması gerektiği aşikardır. Daha vahim olan ise sorumsuz bir yöneticinin yapmış olduğu bu paylaşımı ilçe başkanı Çağlar Çelikez'in de beğenmesidir. Demek ki sayın başkan, yöneticisine 'aferin, iyi yaptın' demektedir.
"ÇELİKEZ VE KILIÇ ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİ VE ARDINDAN İSTİFA ETMELİ"
"Başkanlık koltuğu sorumluluk gerektirir. Buradan Sayın Çelikez ve yöneticisi olan zat'ı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Partili vatandaşlarımızdan özür dilemeye ve devamında istifaya davet ediyorum. Derhal halkımıza olan sorumluluğunuzun gereğini yerine getiriniz. AK Parti Söke İlçe Teşkilatı bu paylaşımın hesabını hukuk önünde soracaktır."
ŞEYDA TALUK DA, SKANDAL AÇIKLAMADA BULUNDU
Halk TV'de yayınlanan ve Ayşe Nur Aslan'ın moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi isimli programa katılan Şeyda Taluk skandal sözlere imza atmıştı. Şeyda Taluk konuşması esnasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' ifadelerini kullandı.
RTÜK'TEN HALK TV'YE ÜST LİMİTTEN İDARİ YAPTIRIM KARARI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yayınları mercek altına aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden Halk TV'e ceza uyguladı.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında kullanılan "koronavirüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu" ve "salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğu" iddiaları, Üst Kurul tarafından "ayrımcılık" ile "gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal" olarak değerlendirildi. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.
Üst Kurul toplantısında, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" adlı programda da koronavirüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.
KENAN KIRAN / SABAH
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Korona virüsünden bir şekilde kurtuluruz ama bu içimizdeki muhalefet ettiğini zanneden virüslerden nasıl kurtulacağız.cevapla 06.04.2020 15:47
ilahları yıkıldı batı medenıyeti çöktu...içimizdeki tasmalı beslemeler perişan...gulen ağlar oldu pensilvanva battı saros iflas etti...batı saksakçılığı ...hadi be yuruyun batıya....cevapla 06.04.2020 15:39
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