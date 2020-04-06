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Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KUZEY IRAK'TA PKK'YA DARBE! BAKANLIK DUYURDU

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bağanlığın () "'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bağanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: SON BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

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