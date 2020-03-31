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Ordu'da ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maske üretilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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ÜRETİM BAŞLADI! ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

'da gönüllü öğretmenler ve kursiyerlerin katkısı ile vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak 100 bin maskenin üretimine başlandı. Sağlık çalışanları için de 3 bin siper maske üretilecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde geniş çaplı hijyen çalışması yürüttüklerini, bunun yanı sıra artan maske ihtiyacı için çalışma başlattıklarını belirtti.

100 BİN MASKE ÜRETİLECEK

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğü iş birliğiyle, Altınordu Belediyesi, gönüllü öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla 100 bin maske üretimine başlandığını ifade eden Tören, üretimin Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Tören, hedeflerinin ürettikleri maskeleri güvenlik güçleri, market çalışanları, zabıta personeli ve günlük dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığına bir nebze katkıda bulunmak istiyoruz. Sadece maske takmak yetmiyor. Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 kurala da sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekiyor. Bu salgının daha fazla yayılmaması için özellikle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tüm önlemlere riayet etmesini temenni ediyoruz." Tören, sağlık çalışanları için de 3 bin siper maske üreteceklerini bildirdi.

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