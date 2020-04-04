Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 89 terörist etkisiz hale getirildi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı." denildi.
Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonlarında 2020 mart ayında 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldığı belirtildi.
ONLARCA TERÖRİST ETKİSİZ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlarda toplam 89 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA İŞLEM
Açıklamada "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.
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