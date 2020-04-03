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2 günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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BAKAN AKAR AÇIKLADI: 2 GÜNDE...

, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet , 15 bin adet tulum, 1 ton sevk edildiğini açıkladı.

, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet , 15 bin adet tulum, 1 ton sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

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