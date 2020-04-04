Eğitim İş Sendikası’ndan büyük skandal! Vefa Destek Kampanya’sını baltalamak için öğretmenlere dilekçe yazdırdılar
Eğitim İş Sendikası skandal bir olaya imza atarak üyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen Vefa Destek Kampanya’sına katılmaması için dilekçe doldurmalarını istediği öğrenildi. İşte Eğitim İş Sendikası’nın üyelerini caydırmak için doldurtmak istediği o skandal dilekçe...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturulmuştu. Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları ile birçok gönüllüden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları'na vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlardı.
BİRLİK BERABERLİĞİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Eğitim İş Sendikası Türkiye'nin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde, skandallarla dolu bir dilekçeyi üyelerine göndererek 65 yaş ve üzeri yaşlılarla birlikte kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmeyi amaçlayan platformu baltalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Öğretmenlerin oluşturduğu sendikanın, Vefa Sosyal Destek platformunu işlemez hale getirmek için üyelerine gönderip doldurmalarını istediği skandal dilekçeye ulaşıldı.
DESTEK OLACAKLARINA KÖSTEK OLUYORLAR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüsü kapsamında izinli olduklarını gösteren yazının paylaşıldığı dilekçede, 'Resmi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaktır.' denilmektedir. Buna rağmen eğitim öğretimle ilgili olmayan Vefa Destek Çalışmalarında resen görev verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili olmayan bu tür görevlerin verilmesi ilgili yazı ve öğretmenlik mesleğinin görev tanımında yer almaması nedeniyle hukuka aykırılık teşkil etmektedir.' ifadeleri kullandı.
GÖREVLENDİRMEYE İTİRAZ ETMELERİ İSTENDİ
Polis, Jandarma, Bekçi ve gönüllülerden oluşan platformda, Eğitim İş Sendikası'nın Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiği bugünlerde yardımdan kaçmak için yazdığı dilekçenin devamında 'Tüm bu gerekçeler doğrultusunda tarafıma eğitim öğretim dışında görev verilmemesini, verilen görevin iptal edilmesini saygıyla arz ederim.' denilerek ayrıştırmaya yönelik öğretmenlerin yönlendirildiği gözlerden kaçmadı.
640 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞA HİZMET VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama ve diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 569 bin 549 hanenin ihtiyaç bildirimi valilik ve kaymakamlar koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
SABAH
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