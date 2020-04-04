Yenikapı-Kirazlı Metrosu’ndaki bu görüntü bugün çekildi! Bu da mı organize kötülük?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8’den 4’e düşürmesi sonrasında bu sabah saat 07.51'de Yenikapı-Kirazlı Metrosu’nda kalabalık yığınlar görüntülendi. Daha önceki görüntüler için İBB Sözcüsü Murat Ongun, vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti. Bu görüntü ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, İETT sefer sayıları ve metrodaki vagon sayısının 8'den 4'e düşmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Sabah Gazetesi'den Damla Kaya'nın haberine göre; Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu hâlâ çok fazla. İş saatlerinde toplu taşıma araçlarında bu sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Sabahın erken saatinde kalabalıkta seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar toplu taşıma seferlerinin azaltılmasına tepki gösterdi.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK DEMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarına getirdiği yolcu sayısı kısıtlamasının ardından, İBB skandal bir hata yaparak sefer sayılarını azaltmıştı. Bazı hatlarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşın tepki göstermesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti.