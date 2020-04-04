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Yenikapı-Kirazlı Metrosu’ndaki bu görüntü bugün çekildi! Bu da mı organize kötülük?

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BU GÖRÜNTÜ BUGÜN ÇEKİLDİ! BU DA MI ORGANİZE KÖTÜLÜK?

’nin sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8’den 4’e düşürmesi sonrasında bu sabah saat 07.51'de Yenikapı-Kirazlı Metrosu’nda kalabalık yığınlar görüntülendi. Daha önceki görüntüler için Sözcüsü Murat Ongun, vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti. Bu görüntü ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, sefer sayıları ve metrodaki vagon sayısının 8'den 4'e düşmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Yenikapı-Kirazlı Metrosu’ndaki bu görüntü bugün çekildi! Bu da mı organize kötülük? YENİKAPI-KİRAZLI METROSU’NDAKİ BU GÖRÜNTÜ BUGÜN ÇEKİLDİ! BU DA MI ORGANİZE KÖTÜLÜK?

Sabah Gazetesi'den Damla Kaya'nın haberine göre; Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu hâlâ çok fazla. İş saatlerinde toplu taşıma araçlarında bu sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Sabahın erken saatinde kalabalıkta seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar toplu taşıma seferlerinin azaltılmasına tepki gösterdi.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK DEMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarına getirdiği yolcu sayısı kısıtlamasının ardından, skandal bir hata yaparak sefer sayılarını azaltmıştı. Bazı hatlarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşın tepki göstermesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti.

Mücahit Birinci Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu. MÜCAHİT BİRİNCİ EKREM İMAMOĞLU, MURAT ONGUN VE İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
Sabah yazarından yalanı elinde patlayan CHP'li Murat Ongun'a tepki: Organize bir kötülük var ama... SABAH YAZARINDAN YALANI ELİNDE PATLAYAN CHP'Lİ MURAT ONGUN'A TEPKİ: ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR AMA...

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