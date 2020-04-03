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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Della Miles Türkiye’ye övgü yağdırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yurt dışından bağış yapan ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'ye övgü yağdırdı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyayı sonuna kadar desteklediğini söyleyen Miles, "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. " dedi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:30
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