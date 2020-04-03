03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kalyon Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Son dakika: Kalyon Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
KALYON HOLDİNG'DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK

Son dakika haberine göre Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ülkede toplumsal hayatı olumsuz etkilediği bir dönemden geçildiği belirtildi.

Devletin, bu süreçte ilk günden itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla milletin yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Biz de Kalyon Holding olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık. Koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kalyon Holding olarak 6 milyon lira, İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan 'Vefa Kolileri Kampanyası' için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon lira bağışladık." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA