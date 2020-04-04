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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yardımcısı Hüseyin Aksu’dan skandal paylaşım

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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CHP’Lİ İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISINDAN SKANDAL PAYLAŞIM!

’li Başkanı ’nun yardımcısı , DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve örgüt adına gerçekleştirdiği ölüm orucu sırasında ölen Helin Bölek’in propagandasını yapan bir tweet attı. Skandal paylaşıma tepki yağınca Hüseyin Aksu mesajı sildi.

DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 2016 yılında tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonrası Kasım 2019 yılında tahliye edilmişti. 'nde yargılanan Bölek dün sabah hayatına kaybetti.

"TÜRKÜ SÖYLEYEBİLMEK İÇİN ÖLDÜLER"

Bölek'in ölümü ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili skandal bir paylaşımda bulundu. Aksu paylaşımında, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Helin Bölek'i " Türkü söyleyebilmek için öldüler " paylaşımıyla savundu.

Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekili Hüseyin Aksu'nun çıktı EKREM İMAMOĞLU’NUN YENİKAPI’YA ÇEKTİĞİ ARAÇ KENDİ VEKİLİ HÜSEYİN AKSU'NUN ÇIKTI

"TEPKİ YAĞDI"

Skandal tweet ardından çok sayıda kişi yorum üzerinden tepkisini dile getirdi. Bilindiği gibi, Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, Koronavirüs salgınına adeta davetiye çıkardı.

İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu'yu terleten Mercedes sorusu İMAMOĞLU'NUN VEKİLİ HÜSEYİN AKSU'YU TERLETEN MERCEDES SORUSU

İMAMOĞLU'NA VEKALET EDİYORDU

'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ardından Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Aksu getirilmişti. , gibi turizm bölgelerinde tatile çıkan İmamoğlu'nun yerine o zaman diliminde Aksu bakıyordu.

Mücahit Birinci Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu. MÜCAHİT BİRİNCİ EKREM İMAMOĞLU, MURAT ONGUN VE İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
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