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Son dakika: Bakan Varank'tan Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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BAKAN VARANK'TAN KOVİD-19'A YÖNELİK AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz.

Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız."

detaylar gelecek...

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