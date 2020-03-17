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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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MSB: SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika... () " bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 /’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

() " bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 /'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan MSB, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verdi.
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