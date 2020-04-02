Son dakika: İnfaz düzenlemesinde sona doğru! 5 parti bir araya geliyor
Son dakika haberine göre İnfaz düzenlemesi kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile hukukçuları saat 14.00'te bir araya gelecek.
AK Parti ve MHP tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan infaz paketinin değerlendirilmesi üzerine 5 parti temsilcileri ve hukukçuları toplanacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye'nin paketi. Ortak aklın, milletin vicdanının sesi. Paketle ilgili Türkiye'nin farklı yaklaşımlarının sesini dinledik, millet rehberliğinde son şeklini verdik. Ama bunun üzerine Meclis sürecinde de s partinin olabilecek stratejileri varsa onları da görüşmek üzere bir araya geliyoruz" dedi.
AF YASASI SON DAKİKA HABERİ: AF ÇIKTI MI? 2020 AF CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR? İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?
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