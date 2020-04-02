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Son dakika: İnfaz düzenlemesinde sona doğru! 5 parti bir araya geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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İNFAZ TOPLANTISI! 5 PARTİ BİR ARAYA GELİYOR

Son dakika haberine göre İnfaz düzenlemesi kapsamında , , , İYİ Parti ve temsilcileri ile hukukçuları saat 14.00'te bir araya gelecek.

ve tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan infaz paketinin değerlendirilmesi üzerine 5 parti temsilcileri ve hukukçuları toplanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye'nin paketi. Ortak aklın, milletin vicdanının sesi. Paketle ilgili Türkiye'nin farklı yaklaşımlarının sesini dinledik, millet rehberliğinde son şeklini verdik. Ama bunun üzerine Meclis sürecinde de s partinin olabilecek stratejileri varsa onları da görüşmek üzere bir araya geliyoruz" dedi.

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