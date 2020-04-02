Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığınca korona virüsü bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kullanılan kağıt reçete kullanımının asgari düzeyde olacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerdeki kağıt reçete kullanımına ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi. Yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19'un pandemik bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı.
"BULAŞ RİSKİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA..."
Türkiye'de Covid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğinin vurgulandığı yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Covid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda kâğıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kâğıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yurt ücretleri iade edilecek
- Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf!
- Ünlü profesör koronaya yenik düştü!
- Habertürk'te skandal yayın! Türkiye’yi övünce çıldırdılar
- Türkiye’den 44 ülkeye kritik çağrı
- FETÖ'cü 5 eski öğretmene şok!
- DSÖ'den flaş açıklama: "Endişe duyuyorum"
- Bakanlık devreye girdi! Tramvay hattını yapacak
- İnfaz toplantısı! 5 parti bir araya geliyor
- Bakan Varank'tan flaş aşı ve ilaç açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?